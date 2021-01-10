Итоги выборов президента на Сахалине могут повлечь скандал. Почему, объясняем

Как ранее сообщало 24.kg, на избирательном участке, образованном на территории канцелярии посольства Кыргызстана в России в Южно-Сахалинске, в 15.00 по бишкекскому времени завершился процесс голосования на досрочных выборах президента и референдуме по определению формы правления.

Согласно опубликованному чеку, заверенному печатью ТИК, проголосовали 459 избирателей из 851. Большинство из них — 345 человек — отдали голоса за Садыра Жапарова. На втором месте Адахан Мадумаров. За него проголосовали 100 человек.

Однако в редакцию прислали другой чек, согласно которому большинство голосов в Южно-Сахалинске отдано за кандидата в президенты Адахана Мадумарова — 345. За Садыра Жапарова проголосовало 100 человек. Этот чек также заверен печатью. Роспись ответственного идентична росписи на ранее опубликованном чеке.

В ЦИК не смогли объяснить, почему в Южно-Сахалинске по итогам досрочных выборов президента вышли чеки с разными данными.

Как пояснил 24.kg член избирательной комиссии Тынчтык Шайназаров, ему известно об этом факте. Но он не знает, как такое могло получиться. «Я дал команду разобраться в происходящем. Причем, что характерно: на обоих чеках стоит печать», — отметил он.

Всего за рубежом организовано 48 участков в 28 странах. Первым в 3.00 по бишкекскому времени открылся участок в Южно-Сахалинске, а завершится голосование в Вашингтоне в 6.00 11 января.

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.