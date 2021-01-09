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Власть
Сюжеты: COVID-19, Выборы президента - 2021

Выборы президента. Как пройдет голосование в странах, где введен карантин

Завтра в Кыргызстане и за рубежом пройдут досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.

МИД Кыргызстана напоминает, что в странах, где введены ограничения на передвижения граждан в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Кыргызской Республики был проработан вопрос участия кыргызстанцев в голосовании.

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По итогам проведенной работы посольства КР в КНР, Министерством иностранных дел и другими компетентными органами Китая достигнута договоренность о доступе на территорию компаунда избирателей-граждан КР при соблюдении соответствующих санитарно-эпидемиологических условий.

Власти Турции также положительно отнеслись к просьбам дипмиссии Кыргызстана в ТР и Генерального консульства в Стамбуле о получении разрешения на передвижение кыргызстанцев в день голосования.

Согласно официальной ноте, полученной от Министерства иностранных дел Италии, гражданам Кыргызстана разрешено прибывать в Рим для голосования при условии заполнения «маршрутного листа» (autocertificazione), в котором должно быть указано, что причиной передвижения является участие в выборах.

Посольство КР в ФРГ согласовало вопрос проведения досрочных выборов и референдума КР на территории Германии. В ответной ноте сообщается об отсутствии возражений, если «это не будет противоречить инструкциям компетентных органов ФРГ по пандемии COVID-19».

По информации дипломатического представительства Кыргызстана в Великобритании, несмотря на распространение нового «английского» штамма и продолжение национального локдауна до 22 февраля, разрешается выход из дома для участия в выборах и референдумах.

Напомним, открыто 48 избирательных участков в 28 странах мира.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179254/
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