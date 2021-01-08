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Власть

Садыр Жапаров: Нужно сделать честный выбор по велению сердца, разума и совести!

Обращение кандидата в президенты Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Уважаемые кыргызстанцы, дорогие друзья!

10 января нам предстоит принять одно из самых важных решений в нашей жизни, в жизни нашей страны!

К этому дню мы долго шли. Преодолели много сложностей, пережили много потерь, и вот мы у цели!

Приходите на выборы!

Придите и сделайте свой выбор! В какой стране вы хотите жить? Какую власть вы хотите? Сильную власть? Власть народа, которая будет честной и прозрачной? Власть, которая возьмет ответственность за нас всех?

Или вернуться к беззаконию, коррупции, безответственности и продажности?

Каждый из нас должен сделать этот выбор. Выбор не по принуждению, не за деньги. Свободный выбор!

Каждый должен воспользоваться этим своим правом! Каждый из нас несет ответственность за то, каким будет наше завтра! В руках каждого из нас судьба народа, судьба наших детей, наше будущее!

Вы должны сделать свой собственный честный выбор — по велению сердца, разума и совести!

Все мы хотим обновления — вы, я, каждый из нас! И мы это заслужили!

Не дайте тем, кто хочет сохранить коррупционную, порочную систему, десятилетиями разрушающую наше государство, прийти к власти. Не верьте тем, кто хочет отнять у нас право на обновление!

Мы получили шанс выбрать власть, которая будет работать на человека и для человека!

И вместе, сплотившись, мы сможем пройти все предстоящие испытания.

Дорогие кыргызстанцы!

Нас ждет нелегкая весна, перед нами серьезные вызовы.

Мы должны объединиться и приложить все усилия, чтобы выйти из кризиса, чтобы встать на путь обновления и процветания! И кто бы ни победил на выборах, мы должны объединиться, сплотиться вокруг нового президента, поддержать его.

Все мы, каждый из нас несет ответственность за то, в какой стране мы будем жить завтра!

Приходите на выборы! Голосуйте за свое будущее, за будущее своих детей, за судьбу нашей родины!

***

Исполнитель: ИА «24.kg». Заказчик: Тологонова Аида Бейшеналиевна, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата на должность президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нургожоевича. Изготовлено: 8 января 2021 года. Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента Жапарова Садыра Нургожоевича уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой Аидой Бейшеналиевной (свидетельство № 35 от 16.11.2020).
Ссылка: https://24.kg/vlast/179218/
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