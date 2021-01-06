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Власть

Садыр Жапаров ответил на острые вопросы и объяснил, почему не идет на дебаты

Сегодня на встрече с избирателями в Кара-Суу Садыр Жапаров заявил, что не будет принимать участие во втором туре дебатов. И ответил на несколько острых вопросов.

«Я не принял участие в прошлых теледебатах, потому что они, как вы сами видели, превратились в сплетнедебаты. Если бы дебаты действительно были платформой, на которой каждый делился бы своими планами по развитию страны, если бы была реальная гонка программ претендентов, то можно было бы принять участие в них. Но вместо того, чтобы три часа времени тратить на гонку сплетен и слухов, я счел более важным прямые встречи с народом. Лучше направить усилия и время на сбор информации по каждому айылу, по каждому району, чтобы завтра, если народ изберет меня, я смог оперативно решить проблемы людей», — сказал он.

Карасуйцы также попросили кандидата ответить на обвинения его оппонентов. Садыр Жапаров выразил мнение, что у некоторых не чистых на руку кандидатов в президенты программа называется «облить грязью Жапарова», а задача на ближайшее время — обеспечить себе защиту от правосудия, получив удостоверение и статус кандидата в президенты.



Относительно заявлений одного из оппонентов по Кумтору он сообщил, что в 2012 году, когда он на всех уровнях поднимал проблему Кумтора, призывал его национализировать, его нынешний оппонент по выборам тогда проголосовал в Жогорку Кенеше против национализации.

«Никто не забыл, как ты вышел к микрофону и причитал, что ты против, но случайно нажал «за», и просил спикера засчитать твой голос как «за». Видео об этом доступно в интернете. А теперь, через восемь лет, приходишь и говоришь, что ты вернешь Кумтор...

Дорогие! Вопрос о Кумторе не закрыт. Мы обязательно вернемся к этой теме. Я не могу пока много говорить по этому вопросу, но через три-четыре месяца этим оппонентам станет стыдно за свои слова», — сказал Садыр Жапаров.

На другое обвинение о якобы строительстве логистического центра в Ат-Баши народный кандидат в президенты ответил, что «никогда ничего не будет построено, если народ против этого».

«Я был премьером 10 дней, а с меня просят отчет за 10 лет. Даже в смоге меня обвинили. Говорят, что я бакиевский, а Максим Бакиев приезжал в Кыргызстан. В аэропорту везде камеры, о чем вы? Что этот Максим здесь потерял? Вы когда сочиняете ложь, хотя бы сочиняйте правдоподобнее. Что я могу сказать? Я прошу у Всевышнего только совести для них», — добавил он.

***

Исполнитель: ИА «24.kg». Заказчик: Тологонова Аида Бейшеналиевна, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата на должность президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нургожоевича. Изготовлено: 6 января 2021 года. Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента Жапарова Садыра Нургожоевича уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой Аидой Бейшеналиевной (свидетельство № 35 от 16.11.2020).
Ссылка: https://24.kg/vlast/179115/
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