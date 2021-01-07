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Садыр Жапаров: С Рождеством Христовым, друзья! Со светлым, добрым праздником!

Уважаемые кыргызстанцы! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с одним из самых главных православных праздников — Рождеством Христовым!

Наше общество, как яркое, красочное полотно, вобрало в себя многие этносы и религии. Мы разные, но мы едины и по нашей доброй традиции всегда с искренней радостью отмечаем праздники друг друга.

И сегодня, в светлое Рождество, я точно знаю, многие православные услышат от своих друзей-мусульман поздравление «С Рождеством Христовым!» Именно такое духовное и душевное единение делает нас сильным, крепким обществом! Так и должно быть впредь!

Русское православие в Кыргызстане — это не только религия, это важная часть истории становления кыргызской государственности, это особенный элемент нашей культуры. Безусловно, русское православие оказало свое влияние на наши традиции, быт и мировоззрение. И, конечно же, это духовное единение с нашим большим другом и партнером — Россией.

Рождество — не только религиозный праздник, это вера в чудо, это воодушевление, это сердечность и надежда. Недаром говорят — «рождественское чудо». В эти дни действительно хочется, чтобы произошло какое-то доброе, светлое волшебство!

Дорогие друзья! В эти светлые дни хочу пожелать нам всем единения, взаимопонимания! Чтобы мы без стеснения дарили друг другу душевное тепло, почаще проводили время со своими близкими, помогали тем, кто в этом нуждается!

И, конечно же, желаю всем крепкого здоровья!

С Рождеством Христовым, друзья! Со светлым, добрым праздником!

***

Исполнитель: ИА «24.kg». Заказчик: Тологонова Аида Бейшеналиевна, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата на должность президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нургожоевича. Изготовлено: 7 января 2021 года. Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента Жапарова Садыра Нургожоевича уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой Аидой Бейшеналиевной (свидетельство № 35 от 16.11.2020).
Ссылка: https://24.kg/vlast/179116/
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