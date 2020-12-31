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Власть

Садыр Жапаров: Пусть сбудутся наши мечты о процветающем государстве!

Дорогие сограждане!

Сегодня мы провожаем 2020 год. Для всего мира он стал серьезным испытанием: пандемия, экономический кризис.

Не обошли трудности и народ Кыргызстана: недееспособность власти показала, как глубоки проблемы, нерешенные за прошедшие годы.

Несправедливость выборов в Жогорку Кенеш стала последней каплей, переполнившей чашу терпения нашего народа.

Простые люди взяли ситуацию под свой контроль. Как и прежде, наш сильный и мудрый народ проявляет свои самые лучшие качества.

Дорогие кыргызстанцы, все вы — настоящие герои Кыргызстана! И наши дорогие врачи, которые в этом году на передовой борьбы с пандемией. И волонтеры. И просто люди, честно служащие своей стране, заботящиеся о своих семьях. Делающие свое дело.

Друзья!

Грядущий, 2021 год будет годом обновления!

Я верю в наш свободолюбивый, отважный народ.

Мы, кыргызстанцы, разные, но всех нас объединяет одно желание: мы хотим, чтобы в новом году Кыргызстан вступил на путь преобразования! Чтобы наши дети росли в справедливом, безопасном, самодостаточном государстве! Чтобы у родителей были время и средства уделять своим детям больше внимания и любви! Чтобы у нашей молодежи были все возможности реализовать свой потенциал здесь, на Родине, чтобы нашими талантами восхищались во всем мире! Чтобы наши старики были окружены заботой и достатком.

Мои дорогие кыргызстанцы!

От нас зависит, каким станет наступающий год. Мы сделали первые шаги к справедливости и успеху в 2020 году и продолжим наш путь в 2021-м!

И пусть наши заветные мечты о сильном и процветающем государстве найдут свое начало в наступающем году.

Пусть 2021 год станет в истории Кыргызстана точкой отсчета благодатного периода будущего нашего народа!

С Новым годом, дорогие друзья!

Будьте счастливы!

***

Исполнитель: ИА «24.kg»; заказчик: Тологонова Аида Бейшеналиевна, уполномоченный представитель по финансовым вопросам от кандидата на должность президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нургожоевича. Изготовлено: 31 декабря 2020 года. Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нургожоевича уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой Аидой Бейшеналиевной (свидетельство № 35, от 16.11.2020).
Ссылка: https://24.kg/vlast/178607/
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