Садыр Жапаров: Молодежь должна участвовать в развитии государства!

Кандидат в президенты Садыр Жапаров встретился с молодежью на международном форуме «Будущее моей мечты», который прошел накануне в Бишкеке. Среди участников — около 250 представителей регионов республики. На связь посредством телемоста вышли и молодые кыргызстанцы из Турции, России и Южной Кореи.

«Более половины населения Кыргызстана — молодежь. Она активно участвует в общественной жизни и вносит свой вклад в социально-культурную и все сферы экономики. С каждым годом растет число наших молодых людей, успешно работающих в крупнейших международных компаниях. Наша молодежь показала себя и во время пандемии, спасая десятки людей. Наши спортсмены начали показывать самые высокие результаты на мировых турнирах», — подчеркнул кандидат в президенты.

Садыр Жапаров с сожалением отметил, что остаются нерешенными проблемы безработицы, оттока молодежи за границу, роста культа насилия среди маргинальной молодежи, что, по его словам, не может не вызывать тревогу.

Участники форума задали вопросы о кадровой политике, ситуации с инвестициями, развитии экономики, реформах в области образования и сельского хозяйства, ипотечном кредитовании, поддержке молодых семей и другие.

Кандидат заявил, что в госкадровой политике молодежи должно быть предоставлено достойное место — самые продвинутые, грамотные, ответственные кадры будут назначаться на ведущие государственные должности.

Садыр Жапаров подробно остановился на блоке «Экономика знаний» из своей предвыборной платформы.

«Для перехода на экономику знаний нужно менять сознание людей. Наш народ должен убедиться в том, что богатство не в недрах, а в образовании, которое может стать основным ресурсом в развитии Кыргызстана.

Только образованное общество может построить развитое государство.

Но для достижения этого нам нужно время. Первым делом мы должны изменить систему государственного управления, которая даст возможность молодежи использовать социальные лифты», — заметил он.



Кандидат подчеркнул, что после завершения конституционной реформы начнутся преобразования в государственной структуре, и тогда будут объявлены конкурсы на государственные и муниципальные должности. Он призвал молодежь принять в них участие, потому что впредь назначения будут происходить только по профессиональному критерию.



Кыргызстан гордится своей молодежью, заявил Садыр Жапаров, и пообещал в случае победы на выборах полностью реализовать указанные в платформе планы.

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Исполнитель: ИА «24.kg». Заказчик: Тологонова Аида Бейшеналиевна, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата на должность президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нургожоевича. Изготовлено: 5 января 2021 года. Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента Жапарова Садыра Нургожоевича уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой Аидой Бейшеналиевной (свидетельство № 35 от 16.11.2020).