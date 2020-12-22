В парламенте предлагают пересмотреть соглашение с компанией «Газпром»

В парламенте предлагают пересмотреть соглашение с российской компанией «Газпром». С предложением на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу выступил депутат Экмат Байбакпаев.

По его словам, компания не занимается развитием газовой отрасли в Кыргызстане.

«Если они заняты только транспортировкой, то надо пересмотреть соглашение. Надо развивать газовую отрасль Кыргызстана, раз мы отдали «Кыргызгаз» за $1», — сказал он.

Его коллега Кожобек Рыспаев напомнил, что «Газпром» обязался инвестировать в развитие и провести георазведку новых месторождений.

«Так написано в соглашении, я помню. Мы, депутаты V созыва, приняли такое соглашение», — сказал Кожобек Рыспаев.

Представитель «Газпрома» Азамат Алдаяров ответил, что в соглашении компании с правительством Кыргызстана нет пункта о георазведывательной работе. «Мы занимаемся транспортировкой и реализацией газа», — сказал он.