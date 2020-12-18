Правительство обещает сделать вовремя все социальные выплаты

Все гарантированные социальные выплаты, в том числе пенсии, будут сделаны своевременно и в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, в январе 2021 года финансирование пенсий будет своевременным и в полном объеме.

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«По состоянию на 18 декабря текущего года выплачено 95 процентов пенсий. В ближайшие дни проведут и остальные выплаты», — отмечает кабмин.

Накануне в Жогорку Кенеше заместитель председателя Соцфонда Гульнура Джуматаева заявила, что в связи с сокращением социальных отчислений из-за пандемии могут возникнуть трудности по выплате пенсий в январе 2021 года. Во время карантина многие предприятия закрылись и не смогли возобновить работу. По итогом года сбор социальных отчислений может сократиться на 2 миллиарда сомов.