Правительство обещает сделать вовремя все социальные выплаты

Все гарантированные социальные выплаты, в том числе пенсии, будут сделаны своевременно и в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
По ее данным, в январе 2021 года финансирование пенсий будет своевременным и в полном объеме.
Накануне в Жогорку Кенеше заместитель председателя Соцфонда Гульнура Джуматаева заявила, что в связи с сокращением социальных отчислений из-за пандемии могут возникнуть трудности по выплате пенсий в январе 2021 года. Во время карантина многие предприятия закрылись и не смогли возобновить работу. По итогом года сбор социальных отчислений может сократиться на 2 миллиарда сомов.