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Власть

Соцфонд обещает выплачивать пенсии вовремя, несмотря на финансовые трудности

В следующем году задержек выплаты пенсий не будет. Об этом 24.kg заявила заместитель председателя СФ КР Гульнура Джуматаева.

По ее словам, Социальный фонд выполнит свои обязательства перед пенсионерами.

«Никаких задержек не будет. В январе, если Государственная налоговая служба не исполнит план, Минфин нас подстрахует. Это его обязанность», — сказала Гульнура Джуматаева.

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса в конце 2020-го ожидается сокращение объема социальных выплат на 2 миллиарда сомов. По итогам года дефицит составит 1 миллиард сомов.

В целях экономии средств Соцфонд намерен оптимизировать свои расходы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177021/
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