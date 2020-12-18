Не держусь за кресло. Аида Касымалиева о сборе подписей за ее отставку

Депутат Аида Касымалиева прокомментировала 24.kg сбор подписей за ее отставку с поста вице-спикера.

По ее словам, она не держится за кресло. «Процедура проходит через фракцию. Но мне ничего об этом неизвестно. Все делается кулуарно. Если бы ко мне подошли и прямо сказали, что хотят это кресло, я бы освободила его. У нынешнего созыва давно истек срок полномочий и мы продлили свои полномочия, чтобы не было вакуума власти. Сейчас не время плести интриги», — сказала Аида Касымалиева.

Но раз кому-то так понадобился пост вице-спикера, то, пожалуйста. Еще раз повторю: я не держусь за кресло. Аида Касымалиева

Уточняется, что инициатором сбора подписей выступила Гулькан Молдобекова. Для того чтобы отправить в отставку заместителя торага, необходимо согласие фракции, которая его выдвинула. Аиду Касымалиеву в 2018 году на этот пост предложила СДПК.