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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Садыр Жапаров: Если выборы пройдут нечестно, то будет четвертая революция

Кандидат в президенты Садыр Жапаров дал интервью одному из YouTube-каналов. В беседе кандидат в президенты рассказал о том, что в Кыргызстане может произойти четвертая революция, и почему.

По его словам, до сегодняшнего дня все революции происходили из-за нечестных выборов.

«Если президентские или парламентские выборы пройдут нечестно, то, возможно, будет четвертая революция. В 2015 году начали покупать голоса, придумали форму № 2. В будущем, какие бы выборы не проходили, они должны быть честными», — сказал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177035/
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