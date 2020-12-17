Садыр Жапаров: Если выборы пройдут нечестно, то будет четвертая революция

Кандидат в президенты Садыр Жапаров дал интервью одному из YouTube-каналов. В беседе кандидат в президенты рассказал о том, что в Кыргызстане может произойти четвертая революция, и почему.

По его словам, до сегодняшнего дня все революции происходили из-за нечестных выборов.

«Если президентские или парламентские выборы пройдут нечестно, то, возможно, будет четвертая революция. В 2015 году начали покупать голоса, придумали форму № 2. В будущем, какие бы выборы не проходили, они должны быть честными», — сказал Садыр Жапаров.