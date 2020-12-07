Жители города Ош жалуются на заторы на дорогах

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов поручил усилить работу по противодействию автомобильным пробкам в южной столице. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

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По ее данным, градоначальник сегодня встретился с руководителем вновь образованной Патрульной службы милиции при УВД города Альбертом Абдукеримовым.

Они обсудили вопросы обеспечения безопасности на дорогах, в том числе противодействия образованию автомобильных пробок. Таалайбек Сарыбашов сказал, что в последние дни поступило много жалоб от жителей по вопросу несоответствующей работы светофорных объектов, и поручил усилить работу по неполадкам.

«Люди страдают от автомобильных пробок. Нужно усилить профилактичекую работу, проводить регулярные осмотры и работать с транспортными средствами, припаркованными на обочине, которые создают препятствия для движения других авто», — подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в Оше начала работу Патрульная служба милиции.