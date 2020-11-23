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Власть

Ализа Солтонбекова выдвинута на должность министра труда и социального развития

Заместитель министра труда и социального развития Ализа Солтонбекова выдвинута кандидатом на должность главы ведомства. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, кандидатуру выдвинул премьер-министр, ее рассматривают в Жогорку Кенеше.

Ализа Солтонбекова с ноября 2018 года является замминистра труда и соцразвития.

Ранее ведомство возглавлял Улукбек Кочкоров. 28 октября в правительстве сообщили, что он освобожден от должности министра труда и социального развития по собственному желанию. Однако позднее бывший чиновник отметил, что о своем увольнении по собственному желанию узнал из интернета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174068/
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