Ализа Солтонбекова выдвинута на должность министра труда и социального развития

Заместитель министра труда и социального развития Ализа Солтонбекова выдвинута кандидатом на должность главы ведомства. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, кандидатуру выдвинул премьер-министр, ее рассматривают в Жогорку Кенеше.

Ализа Солтонбекова с ноября 2018 года является замминистра труда и соцразвития.



Ранее ведомство возглавлял Улукбек Кочкоров. 28 октября в правительстве сообщили, что он освобожден от должности министра труда и социального развития по собственному желанию. Однако позднее бывший чиновник отметил, что о своем увольнении по собственному желанию узнал из интернета.