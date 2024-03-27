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Общество

Минтруда и ЮНИСЕФ подписали двухлетний план сотрудничества в сфере защиты детей

Минтруда и ЮНИСЕФ подписали двухлетний план сотрудничества в сфере защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр труда Гулнара Баатырова отметила, что партнерство играет ключевую роль в достижении общих целей по улучшению жизни детей и поддержке семей, оказавшихся в трудной ситуации.

«Совместная работа позволяет нам разрабатывать и реализовывать наиболее эффективные стратегии и политику, обеспечивающие всем детям доступ к образованию, здравоохранению и социальной помощи.
Особое внимание мы уделяем вопросам борьбы с насилием в отношении детей и их эксплуатации. Наша страна активно работает над укреплением правовой базы и механизмов предотвращения насилия и защиты прав детей», — подчеркнула она.

На встрече сказано, что Кыргызстан стремится к долгосрочному сотрудничеству с ЮНИСЕФ и готов к совместным усилиям по созданию лучшего будущего для детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290037/
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