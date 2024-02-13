Услуги занятости перевели в электронный формат

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции создали цифровую экосистему, которая обеспечивает доступность услуг в сфере занятости и трудоустройства населения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее сведениям, одним из ключевых достижений стало внедрение информационной системы рынка труда — республиканской базы данных, содержащей информацию о гражданах, ищущих работу, вакансиях, работодателях и актуальных курсах профессионального обучения.

«Система обеспечивает быстрый доступ к вакансиям и прозрачность работы на рынке труда и интегрирована в информационный портал «Занятость.kg». Он предоставляет доступ к онлайн-услугам для граждан, позволяя им подавать электронные заявки на регистрацию в качестве ищущих работу и получать информацию о доступных вакансиях и многом другом», — отметили в Минтруда и добавили, что также созданы мобильное приложение «Электронная биржа труда» и мобильная версия портала «Занятость.kg».