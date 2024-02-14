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Общество

В электронном формате доступна 21 услуга по линии Минтруда Кыргызстана

На государственном портале электронных услуг «Тундук» доступна 21 услуга по линии Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, за прошлый год в ходе предоставления государственных услуг в автоматизированном режиме произведено более 7,2 миллиона транзакций.

В ведомстве также сообщили, что благодаря внедрению межведомственного электронного взаимодействия через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) «Тундук», количество необходимых справок и документов для получения госуслуг сокращено до 29. «Это означает, что гражданам больше не нужно предоставлять целый ряд документов и справок, которые ранее требовались для оформления государственных услуг. Теперь все необходимые сведения передаются через СМЭВ «Тундук», — добавили в Минтруда.

Кроме того, в рамках программы «Правительственные акселераторы» автоматизированы бизнес-процессы медико-социальной экспертной комиссии по упрощению процедур освидетельствования, переосвидетельствования, установления факта инвалидности (форма 088/у).

В настоящее время активно внедряется по всей республике АИС «Дети в трудной жизненной ситуации» с подключением 46 районных подразделений.

Также министерство совместно с корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA) проводит работу по автоматизации пяти сервисов: пособие «үй-бүлөгө көмөк»; «социальное пособие»; регистрация граждан в качестве безработных и выдача соответствующих справок; направление на профессиональную подготовку, переподготовку повышения квалификации; предоставление временной занятости гражданам в рамках программ организации оплачиваемых работ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286711/
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