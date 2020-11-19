Новая редакция Конституции. За основу взят проект 2006 года

За основу новой редакции Конституции взяты проекты нескольких авторов, в том числе вариант 2006 года. Об этом 24.kg заявил политолог Бекбосун Борубашов.

По его словам, редакция Основного закона составлена из 10 разных проектов.

«Это коллективная работа. Ко мне тоже обращались еще в октябре, хотели уточнить, можно ли использовать и наш проект. Поэтому тут несколько авторов. Мы проект Конституции написали еще в 2006-м. Несколько раз опубликовали, последний раз в 2020 году», — сказал Бекбосун Борубашов.

По его данным, в новую редакцию вошли несколько его предложений.

«Из нашего проекта взяли первую главу — основу конституционного строя и права человека, но с изменением. У меня есть замечания по нескольким пунктам, проект надо доработать», — резюмировал политолог.

Восемьдесят депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября этого года стал нелегитимным — срок полномочий истек.