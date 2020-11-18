В ЦИК определили, кто может оказывать услуги во время выборов бесплатно

Сегодня на заседании ЦИК внесла изменения в Положение о порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата на должность президента КР.

Пункт 43 дополнили абзацем, что «уполномоченные представители, доверенные лица, наблюдатели, представители кандидатов, политических партий в избирательных комиссиях вправе осуществлять свои полномочия, выполнять работы и услуги, прямо или косвенно связанные с выборами, на безвозмездной основе».

Как отметили в Центризбиркоме, решение принято для приведения нормативных правовых актов ЦИК в соответствие с законодательством.