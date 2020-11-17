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Власть

Перенести введение обязательного автострахования предлагают депутаты

В парламенте предлагают перенести сроки введения обязательного страхования автомобильных средств. С таким предложением на заседании комитета парламента по топливно-энергетическому комплексу выступил депутат Бактыбек Турусбеков.

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По его словам, учитывая социально-экономическое положение в стране, надо отодвинуть срок действия ОСАГО.

«У людей сейчас нет денег на проезд в автобусе, где они возьмут средства на страховку? Автомобиль есть у многих, большинство не сможет застраховать свой транспорт. Через месяц уже январь, поэтому вам сейчас надо решить — продлевайте срок», — заявил нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173376/
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