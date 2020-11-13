В ЦИК спорят, можно ли кандидатам в президенты фотографироваться с детьми

Члены ЦИК на заседании обсуждают изменения в положение о порядке проведения предвыборной агитации.

По словам главы Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой, по закону нельзя привлекать к активной агитации несовершеннолетних. Считается нарушением, если дети участников гонки задействованы в предвыборных мероприятиях. «Но насколько допустимы просто снимки кандидата в окружении его семьи? Есть закон, который запрещает детям агитировать. Но использовать изображения ребенка не запрещено. Это же не активное действие», — уточнила она.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева спросила: если сын или дочь претендента читает стих про Кыргызстан либо исполняет песню, это нельзя расценивать как призыв голосовать за своего родителя? Она задалась вопросом: как быть с этим?

После непродолжительных споров члены Центризбиркома пришли к выводу, что фотографии детей, даже если это ребенок кандидата, в агитационных материалах с эмблемами, логотипами, лозунгами избирательной кампании участника недопустимы.

ЦИК напоминает, что завтра, 14 ноября, последний срок сдачи заявлений о выдвижении. До 6 декабря включительно участники гонки должны сдать в Центризбирком все необходимые документы.

Избирательный залог они обязаны внести до 3 декабря включительно.

ЦИК должна зарегистрировать кандидатов до 15 декабря.