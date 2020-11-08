Артем Новиков обещает бизнесу постоянный диалог

Состоялась встреча первого вице-премьер-министра Артема Новикова с представителями Сборной бизнеса Кыргызстана (СБК), которую возглавляет Аскар Салымбеков.

Стороны обсудили инициативы по дальнейшей активизации экономики и совместные меры по созданию благоприятных условий для работы предпринимателей.

Первый вице-премьер отметил, что диалог государства с бизнесом имеет огромное значение, и встречи в таком формате должны носить постоянный характер.

Артем Новиков проинформировал о проводимой работе правительства в экономической сфере, а также рассказал о планируемых реформах.

Аскар Салымбеков рассказал о намерениях бизнеса по оказанию необходимого практического содействия в скорейшем восстановлении экономики в постпандемийный период.