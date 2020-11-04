Максат Мамытканов: Ограничений для грузоперевозчиков на границе быть не должно

Вице-премьер-министр Максат Мамытканов ознакомился с деятельностью госпредприятия «Бишкекский штамповочный завод». Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

Чиновник подчеркнул, что действующие оборонно-промышленные предприятия стратегически значимы для государства.

«После распада СССР многие предприятия по различным причинам остановили производство. Радует, что приняты меры по восстановлению завода. При хорошей, слаженной менеджерской работе и модернизации оборудования завод может конкурировать с более успешными промышленными предприятиями», — сказал Максат Мамытканов.

С 2001 по 2017 год завод находился в доверительном управлении у ОАО «Бишкекский машиностроительный завод», которое было малоэффективным. Хозяйственная деятельность оставалась убыточной. В этой связи приняли решение о создании госпредприятия «Бишкекский штамповочный завод».

Вице-премьер-министр также посетил контроль-пропускной пункт «Ак-Тилек», который перевели на усиленный вариант несения службы.

Максат Мамытканов отметил, что нужно приложить все усилия для беспрепятственного прохождения грузоперевозчиками пограничного контроля.

«В связи с реконструкцией КПП «Ак-Жол» поток транспортных средств увеличился, кроме обязательных проверок, дополнительные проверки не должны осуществляться. Ограничений для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля быть не должно», — заключил вице-премьер-министр.