В Кыргызстане даже осужденные платят деньги, чтобы попасть под амнистию

Продолжается рабочая поездка исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова по регионам страны.

Сегодня в первой половине дня он провел встречу с жителями Оша и Ошской области на стадионе. Сейчас встречается с жителями Джалал-Абадской области.

Представители региона пожаловались на низкую зарплату, на коррупцию в разных отраслях и несправедливость судебной системы.

Садыр Жапаров призвал граждан страны помочь ему в борьбе с коррупцией.

«За 30 лет коррупция проникла во все отрасли. Помогите нам бороться против нее. Борьбу с коррупцией мы должны вести вместе с детского сада. Если победим коррупцию, то бюджет страны пополнится, и мы сможем поднять вам заработную плату. Потерпите еще год», — обратился Садыр Жапаров.

«В Кыргызстане не только ордена, звания получают за деньги. Когда я там сидел, видел, как некоторые ребята платили деньги, чтобы попасть под амнистию. Конечно, деньги берет не президент, а ответственные чиновники», — добавил премьер-министр.