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Власть

Кадры, политическая воля, COVID-19. О чем еще говорил с баткенцами Садыр Жапаров

«Моя цель — в ближайшее время избавить страну от коррупции и обеспечить ее стабильный рост», — заявил сегодня на встрече с активом и общественностью Баткенской области исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Он в очередной раз процитировал общественного деятеля Исхака Раззакова: «Если ты будешь чист, если я буду чист, то и общество будет чистым» и отметил, что этим принципом руководствуется в своей работе.

Садыр Жапаров сказал, что каждый руководитель в борьбе с коррупцией должен проявлять политическую волю.

«Народ нуждается в чистых и профессиональных кадрах. Поэтому призываю всех руководителей проявить четкую политическую волю в борьбе с коррупцией и работать прозрачно во благо нашей республики. Моя цель — в ближайшее время избавить страну от коррупции и обеспечить ее стабильный рост», — подчеркнул он.

Садыр Жапаров заметил, что в Баткенской области растет число инфицированных коронавирусом, в связи с чем руководителям профильных госорганов дано поручение принять строгие меры по недопущению его дальнейшего распространения.

«В области наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Необходимо направить максимальные усилия на ее улучшение. Организационные мероприятия, работа по обеспечению населения необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также средствами индивидуальной защиты должны быть выполнены в полном объеме», — добавил он.

Садыр Жапаров призвал всех жителей республики следовать санитарно-эпидемиологическим правилам.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/171688/
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