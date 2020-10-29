Кыргызстан на пороге очередной конституционной реформы. Это десятая по счету перекройка Основного закона. Инициатором выступил подхвативший власть на волне народного мятежа из-за провальных парламентских выборов Садыр Жапаров. После вынужденной отставки Сооронбая Жээнбекова он получил приставку и. о. главы государства и одновременно кресло премьер-министра.

По закону политического жанра тот, у кого в руках сосредоточены все рычаги управления, начинает переделывать под себя главный документ страны.

Читайте по теме Юристы возмущены неконституционными решениями Жогорку Кенеша

Садыр Жапаров не стал исключением. По его замыслу конституционная реформа должна пройти до парламентских и президентских выборов. Решение ЦИК о первых уже отменил административный суд Бишкека, чем вызвал шквал критики и недовольства со стороны гражданского общества. Досрочная же кампания по избранию главы государства назначена на 10 января. Садыр Жапаров собирается в ней участвовать.

Неконституционный прецедент

22 октября парламент принимает закон, которым предусматривается приостановление действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша». Они регламентируют порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения кампании будут назначены после внесения изменений в Конституцию в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021 года.

Читайте по теме Нурлан Садыков о неконституционном прецеденте в Кыргызстане и граблях

Указанный документ вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

82 из 83 присутствующих тогда нардепов поддержали предложенный президентским аппаратом вариант. Против высказался только Дастан Бекешев. На следующий день те, кто принципиально ушли и не голосовали, заявили о попрании норм Конституции. Озвучили свое мнение и юристы, указав на то, что были нарушены порядок внесения, процедура принятия, и поэтому решение депутатского корпуса может и должно быть оспорено в Конституционной палате.

Эксперты отмечают, что решение депутатского корпуса от 22 октября привело к кризису легитимности власти. Поскольку нардепы ограничили компетенцию ЦИК — проводить повторные выборы депутатов ЖК — и продлили свои полномочия на срок более полугода.

«Ограничение компетенции Центризбиркома и продление срока депутатских полномочий являются худшим образцом парламентского правления, вид неконституционного злоупотребления властью», — считает юрист Нурлан Садыков.

Таков закономерный итог — депутаты парламента пытались угодить и. о. президента, но получили нелестную оценку своей деятельности. Нурлан Садыков

Он напомнил, что согласно статье 70 Конституции депутаты ЖК избираются сроком на пять лет.

Правоведы подчеркивают: после 28 октября шестой созыв Жогорку Кенеша может только обсуждать и вырабатывать стратегии по дальнейшему развитию республики, но не более.

Следовательно, после этой даты парламент не может инициировать и рассматривать внесение изменений в Конституцию в связи с тем, что срок его полномочий истечет. И тут мнения правоведов расходятся. Ряд экспертов в области конституционного права считают, что срок этого состава заканчивается тогда, когда принесут присягу новые парламентарии. Размытость конституционных статей дает им право утверждать подобное. Если бы в законе было четко прописано, что выборы в ЖК должны состояться в первое воскресенье после первой субботы октября каждого пятого года, а первое заседание должно состояться через 30 календарных дней — 3 ноября текущего года, то никто не смог бы продлить полномочия нынешнего созыва.

А раз нет четкой формулировки, то почему бы Садыру Жапарову и его команде не воспользоваться ее отсутствием.

Существует также мнение, что произошла узурпация власти. Президент внезапно сложил свои полномочия в момент, когда прошли выборы в парламент, но ЦИК признала их несостоявшимися. Исполнение обязанностей главы государства переходит спикеру Канату Исаеву, но он отказался от этой миссии. Соответственно, после спикера полномочия переходят к премьер-министру. И. о. главы государства премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что выборы в Жогорку Кенеш состоятся после конституционной реформы. Эксперты заявляют, что возвращение в правовое поле будет очень и очень напряженным. А Конституция, по которой мы жили, оказалась вдруг несовершенной. Непонятно только, как это просмотрела Венецианская комиссия.

Когда спрос рождает предложение

В спорах о легитимности принимаемых парламентом решений юристы и эксперты забыли о содержании конституционной реформы. За кадром остается то, что предлагает Садыр Жапаров.

Начнем с весенней инициативы сопартийца Садыра Жапарова, нынешнего генпрокурора Курманкула Зулушева. В апреле, когда в стране ввиду сложной эпидемиологической ситуации был введен режим ЧП, он инициировал референдум по изменению формы правления.

Кыргызстанцам предлагалось сделать выбор между парламентской демократией и президентской республикой. Проект был вынесен на общественное обсуждение, но до палаты так и не дошел: помешал коронавирус.

Однако от намерения перекроить Основной закон в «Мекенчиле» не отказались. Это отражено в программе политобъединения. В политблоке сказано, что необходимо сократить численность нардепов до 75 и вернуть смешанную — мажоритарно-пропорциональную систему выборов. Это означает отказ от парламентаризма и возрождение президентской республики.

Президентская форма подразумевает, что глава государства будет также возглавлять правительство, то есть воспроизводится американская система власти. Новая структура создается под Садыра Жапарова, который после внесения поправок в Конституцию сможет участвовать в президентских выборах.

Читайте по теме В Сенате США не понимают, почему Садыр Жапаров идет на нарушение Конституции

Существующая ныне редакция не позволяет ему баллотироваться, поскольку Жапаров является исполняющим обязанности. Но после корректировок Конституции препоны исчезнут.

Политолог Шерадил Бактыгул убежден, что референдума, на невозможности проведения которого настаивают эксперты и юристы, в любом случае не будет. На это нет денег. Европейский союз не выделит средства под реформу, направленную на усиление института президента.

«1 сентября истек срок моратория и Жогорку Кенеш получил право и возможность менять Конституцию. И если мы учтем тот факт, что этот созыв продолжит функционировать до избрания следующего, причем в полном объеме своих полномочий, то ничего не мешает членам ЖК принести Основной закон в жертву амбициям президентского аппарата, вернее нынешнего и. о. Поэтому они, вероятнее всего, провернут эту комбинацию до 15 декабря — срок, когда истекает регистрация ЦИК кандидатов в президенты», — считает Шерадил Бактыгул.

На законность таких действий уже никто не будет обращать внимания. Сами депутаты заинтересованы в реформировании Основного закона. Шерадил Бактыгул

Аналитик полагает, что и граждане «проглотят» конституционные изменения. «В этом убеждены и проектировщики новой редакции Конституции. В их рассуждениях есть своя логика, и она подкреплена глубоким разочарованием нынешним и предыдущим составом 120-местного парламента, который перестал служить реальным представительством избирателей», — подчеркнул Шерадил Бактыгул.

От противного

Эксперты пояснили, почему внесения изменений в Основной закон, которые предполагают смешанную избирательную систему, нужны политикам.

При таком формате избрания партийное членство перестанет быть доминирующим среди депутатов, и тем, кто хочет непременно обзавестись мандатом, больше не нужно будет вступать в политорганизацию. Следом отпадет необходимость заигрывать с лидером, тратить миллионы на места в топ-20 и топ-30 партийного списка. Претендент на депутатский значок будет делать то, что делал и до этого — завоевывать любовь электората для себя, а не для политорганизации, в которой он нуждается только на период избирательной кампании.

Ни для никого не секрет, что в Кыргызстане партии создаются исключительно под выборы. Поэтому называться партиями в их классическом понимании эти стихийные объединения не могут — это, скорее, акционерные общества.

Следовательно, и парламентская демократия не может быть устойчивой и развитой без своих ключевых акторов — партий. Шерадил Бактыгул

Российский эксперт Аркадий Дубнов считает, что именно поэтому новая власть в Кыргызстане вполне может найти поддержку значительной части общества в своем стремлении распрощаться с провозглашенной, но дискредитировавшей себя парламентской системой и вернуться к характерной для Центральной Азии сильной президентской власти.

Другое дело, к чему приведет эта сверхконцентрация в одних руках — к диктатуре, охлократии или долгожданному порядку? Ответов на эти вопросы пока нет. Не раскрывают карты и на седьмом этаже. Очевидно пока одно — стремление переписать Конституцию, нарушая все мыслимые порядки и процедуры, наносит очередной удар по имиджу Кыргызстана на мировой арене и выводит страну за рамки правового поля.