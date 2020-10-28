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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Канат Исаев: Если я и уйду, то только для участия в выборах президента

Спикер Канат Исаев заявил 24.kg, что он слышал о том, что в парламенте идет сбор подписей за выражение ему вотума недоверия, но сам подписной лист он не видел.

«Если я и уйду, то только для участия в президентских выборах», — сказал Канат Исаев, добавив, что, согласно Конституции, торага не может совмещать избирательную кампанию и главенство в Жогорку Кенеше.

24.kg сообщили, что собрано уже 70 подписей. Отметим, чтобы инициировать вопрос о вотуме недоверия, спикеру достаточно 40 голосов, а чтобы сместить — 80. Столько же необходимо для избрания нового торага. На эту должность предлагается кандидатура Таланта Мамытова. Сам он эту инициативу не комментирует.

Если Таланта Мамытова утвердят в этой должности, то он станет исполняющим обязанности президента в случае отставки Садыра Жапарова, который собрался участвовать в досрочных выборах, назначенных на 10 января 2021 года. Канат Исаев ранее отказался от этой миссии.

Ранее ЦИК назначила досрочные президентские выборы на 10 января 2021-го. Это решение не оспаривается. Однако другое решение избирательной комиссии — о проведении повторных парламентских выборов — вызвало споры. Суд отменил его.

Напомним, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала сказал, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021-го. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171144/
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