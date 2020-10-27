Виктория Мозгачева рассказала, почему ушла с поста вице-мэра Бишкека

Виктория Мозгачева сама ушла с поста вице-мэра Бишкека. Об этом она сообщила 24.kg.

На вопрос, почему она решила уйти в тяжелое время, когда в городе растет заболеваемость коронавирусом, она ответила, что на это есть определенные обстоятельства.

«Руководство об этом знает. В любом случае, я пришла в тяжелое время, с вице-мэрами и мэром мы ситуацию выпрямили. Я вижу статистику и уровень подготовки столицы. Такой тяжелой ситуации, как летом, уже не будет, если все сохранится на том уровне, на каком мы все оставляем, и если продолжат работу в том же направлении», — сказала Виктория Мозгачева.

«Самое главное, чтобы была ответственность горожан, чтобы они соблюдали все меры предосторожности, были аккуратны, берегли свое здоровье, носили маски, соблюдали дистанцию», — добавила теперь уже бывший вице-мэр.

Дальнейших планов сейчас у нее нет. «Отдохну, приду в себя, дальше будет видно», — отметила Виктория Мозгачева.

Она напомнила, что была заместителем руководителя, а позже директором Бишкектеплоэнерго, когда и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев был руководителем аппарата мэрии. «У нас нет никаких конфликтных отношений», — подчеркнула Виктория Мозгачева.

Она была назначена вице-мэром по социальным вопросам в июле 2020 года в разгар вспышки COVID-19.

Сегодня вновь назначенный и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев, спустя два часа после представления коллективу, попросил освободить должности вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева.