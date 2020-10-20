18:54
USD 81.80
EUR 96.03
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Вторая волна COVID-19: цифры растут, чиновники заседают

На очередном заседании республиканского оперативного штаба опять обсуждают ситуацию с коронавирусом.

По данным пресс-службы правительства, представители Минздрава озвучили информацию об эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Руководителям организаций здравоохранения, особенно в Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской областях и Бишкеке, где продолжается рост случаев инфицирования COVID-19, в том числе среди медиков, поручено усилить инфекционный контроль и предупредить дальнейшее распространение эпидемии. Поручено также принять меры по выплатам надбавок медработникам.

Аида Исмаилова напомнила о необходимости завершения оснащения инвентарем, медицинским оборудованием новых объектов, задействованных в лечении и предотвращении распространения коронавирусной инфекции. «Особое внимание следует уделить обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в общественном транспорте и других местах скопления людей, создающих угрозу массового заражения», — сказала она.

Необходимо регулярно проводить соответствующую информационно-разъяснительную работу с населением по соблюдению санитарных мер предосторожности.

Чиновница подчеркнула, что нужно проработать вопрос обучения школьников в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170046/
просмотров: 384
Версия для печати
Материалы по теме
Каждый случай повторного заражения COVID-19 тщательно изучается
COVID-19. В мире заразились 40,3 миллиона, умерли — более 1,1 миллиона человек
Еще 130 медикам, заразившимся COVID-19, выплатят компенсации
В Кыргызстане еще один медик заразился коронавирусом
Решение о возобновлении обучения в традиционном режиме пока не принято
За сутки от коронавируса умерли два человека
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 276 человек
В КР выявили 384 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 52 910
Политические события в стране могут дать толчок для увеличения больных COVID-19
Вторая волна COVID-19. Контакты пульмонологов страны
Популярные новости
Камчыбек Ташиев рассказал, что будет с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Камчыбек Ташиев рассказал, что будет с Алмазбеком Атамбаевым
Садыр Жапаров рассказал, когда пройдут следующие выборы президента Садыр Жапаров рассказал, когда пройдут следующие выборы президента
Оговорился. Камчыбек Ташиев назвал бандитов уважаемыми Оговорился. Камчыбек Ташиев назвал бандитов уважаемыми
Согласны&nbsp;ли вы&nbsp;с&nbsp;тем, что Сооронбай Жээнбеков получил льготы и&nbsp;привилегии? Опрос Согласны ли вы с тем, что Сооронбай Жээнбеков получил льготы и привилегии? Опрос
Бизнес
Online-запись в&nbsp;поликлинику в&nbsp;приложении MEGA24 Online-запись в поликлинику в приложении MEGA24
Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд
Уже в&nbsp;это воскресенье бой Хабиба и&nbsp;Гэтжи. Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Уже в это воскресенье бой Хабиба и Гэтжи. Смотрите в приложении O!TV
Лови момент! Скидки и&nbsp;бонусы в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom Лови момент! Скидки и бонусы в центрах продаж и обслуживания MegaCom
20 октября, вторник
18:52
Племянник спикера, окул бала. Кто задерживал Райымбека Матраимова Племянник спикера, окул бала. Кто задерживал Райымбека...
18:42
В Бишкеке спасатели вытащили парня, упавшего в канал реки Ала-Арчи
18:37
Райымбек Матраимов готов возместить ущерб: на счет ГКНБ уже поступили деньги
18:30
21 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:24
Вторая волна COVID-19: цифры растут, чиновники заседают