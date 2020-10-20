Вторая волна COVID-19: цифры растут, чиновники заседают

На очередном заседании республиканского оперативного штаба опять обсуждают ситуацию с коронавирусом.

По данным пресс-службы правительства, представители Минздрава озвучили информацию об эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Руководителям организаций здравоохранения, особенно в Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской областях и Бишкеке, где продолжается рост случаев инфицирования COVID-19, в том числе среди медиков, поручено усилить инфекционный контроль и предупредить дальнейшее распространение эпидемии. Поручено также принять меры по выплатам надбавок медработникам.

Аида Исмаилова напомнила о необходимости завершения оснащения инвентарем, медицинским оборудованием новых объектов, задействованных в лечении и предотвращении распространения коронавирусной инфекции. «Особое внимание следует уделить обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в общественном транспорте и других местах скопления людей, создающих угрозу массового заражения», — сказала она.

Необходимо регулярно проводить соответствующую информационно-разъяснительную работу с населением по соблюдению санитарных мер предосторожности.

Чиновница подчеркнула, что нужно проработать вопрос обучения школьников в зависимости от эпидемиологической ситуации.