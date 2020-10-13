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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

США призывают Кыргызстан восстановить конституционный порядок

Соединенные Штаты Америки поддерживают мирный и демократический переходный период в Кыргызстане. Об этом говорится в заявлении дипмиссии США в КР.

Одно из препятствий на пути демократического прогресса — попытка организованных преступных группировок оказать влияние на политику и выборы.

О чем свидетельствуют, как указано в сообщении, подкуп голосов во время выборов 4 октября, насилие и запугивание на площади Ала-Тоо 9 октября, а также нарушения на заседании парламента 10 октября.

Соединенные Штаты поддерживают усилия президента Сооронбая Жээнбекова, политических лидеров, гражданского общества и ученых-юристов по возвращению политической жизни страны к конституционному порядку.

«Граждане и их лидеры должны продолжать борьбу против влияния организованной преступности и коррупции на политику. Конечной целью должно быть соблюдение Конституции Кыргызстана и верховенства закона», — подчеркивается в обращении посольства США.

Соединенные Штаты Америки поддерживают народ Кыргызской Республики в это время и призывают всех соседей КР и международных партнеров уважать суверенитет государства в то время, когда кыргызский народ работает над решением этих проблем самостоятельно и без насилия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169127/
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