ЕС признает Сооронбая Жээнбекова единственной легитимной властью в стране

Европейский союз (ЕС) признает президента Сооронбая Жээнбекова единственным конституционным авторитетом, а также легитимным институтом в стране. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, Европейский союз полагается на его лидерство, а также на то, что стабильность в Кыргызстане будет достигнута путем мирного диалога.

«Верховный комиссар ЕС по иностранным делам Жозель Боррель в своем послании президенту отметил внесенный огромный вклад Сооронбая Жээнбекова в двусторонние отношения Кыргыстана и Европейского союза, а также в продвижении нового Соглашения о стратегическом партнерстве КР и ЕС. Европейский союз остается искренним другом и надежным партнером Кыргызстана, которому небезразлична судьба парламентской демократии», — говорится в послании.

Кроме того, отмечается, что Европейский союз верит, что у президента страны имеется достаточное количество сил и механизмов для урегулирования сложившейся ситуации. ЕС выражает надежду, что при поддержке всех политических сил, сильного гражданского общества и молодежи президенту Сооронбаю Жээнбекову удастся вывести страну из кризиса.

Кроме того, ЕС выразил готовность рассмотреть возможность оказания помощи, в том числе в проведении повторных парламентских выборов в Кыргызстане. Ранее в связи с пандемией было также оказано содействие Кыргызстану со стороны ЕС.