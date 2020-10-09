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Власть
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

ЦИК назначит повторные выборы в Жогорку Кенеш до 6 ноября

ЦИК назначит повторные выборы в Жогорку Кенеш до 6 ноября. Решение принято по итогам рассмотрения заявления от 12 политических партий, не согласных с итогами голосования 4 октября.

Напомним, что лидеры политобъединений просили принять меры в отношении партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан» за массовые нарушения в ходе голосования. В Центризбиркоме отметили, что нарушения, перечисленные в обращении, попадают под статьи Уголовного кодекса и Кодекса о проступках, и рекомендовали направить материалы в Генпрокуратуру и МВД, уточнив, что ЦИК не следственный орган. Избирательная комиссия подтвердила, что итоги выборов, прошедших 4 октября, признаны недействительными и аннулированы.

Новые выборы будут назначены до 6 ноября. В ЦИК просят обеспечить необходимые правовые условия для их проведения.

В Центризбиркоме также просят депутатов парламента рассмотреть поправки в избирательное законодательство: снизить порог, залог и решить вопрос о форме № 2, а также рассмотреть вопрос законодательного регулирования участия в повторных выборах политпартий, действия которых послужили основанием для отмены результатов голосования.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168481/
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