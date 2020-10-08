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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Обеспечить безопасность граждан Казахстана требует от Кыргызстана МИД РК

МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Кыргызстане.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, нападения и попытки захвата ряда предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам в Кыргызской Республике, вызывают серьезную озабоченность.

«Особую тревогу вызывают факты угроз физического насилия в адрес сотрудников — граждан Республики Казахстан и нанесения ущерба имуществу этих предприятий. Казахстанские компании за последние годы инвестировали в экономику Кыргызстана более $1 миллиарда, внеся значительный вклад в социально-экономическое развитие соседней страны», — говорится в сообщении МИД Казахстана.

В РК призывали кыргызскую сторону незамедлительно предпринять меры по обеспечению безопасности как граждан Казахстана, так и казахстанских компаний, находящихся на территории КР.

Отметим, после событий 5 октября разные политические группировки третий день не могут вернуть страну в правовое поле и делят портфели. Зафиксированы и факты нападения на предприятия, занимающиеся разработкой месторождений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168399/
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