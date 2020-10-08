Новый спикер озвучил президенту предложения по выходу из ситуации

Во время разговора с президентом Сооронбаем Жээнбековым выдвинутый частью депутатов на пост торага Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев озвучил предложения депутатов по выходу из сложившегося положения. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

В Жогорку Кенеше уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе главы государства. Собеседники обсудили текущую политическую ситуацию в стране.

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«Торага, сообщив о предпринимаемых мерах Жогорку Кенеша для стабилизации ситуации в стране и вхождения в правовое русло озвучил предложения депутатов по выходу из сложившегося положения. Он также поставил в известность президента о том, что ряд парламентариев инициировал процедуру импичмента», — сообщили в пресс-службе.