Новый спикер озвучил президенту предложения по выходу из ситуации

Во время разговора с президентом Сооронбаем Жээнбековым выдвинутый частью депутатов на пост торага Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев озвучил предложения депутатов по выходу из сложившегося положения. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
В Жогорку Кенеше уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе главы государства. Собеседники обсудили текущую политическую ситуацию в стране.
«Торага, сообщив о предпринимаемых мерах Жогорку Кенеша для стабилизации ситуации в стране и вхождения в правовое русло озвучил предложения депутатов по выходу из сложившегося положения. Он также поставил в известность президента о том, что ряд парламентариев инициировал процедуру импичмента», — сообщили в пресс-службе.
Мыктыбек Абдылдаев отметил, что, несмотря на трудность принимаемых решений, необходимо в кратчайшие сроки принять меры по выходу из сложившейся ситуации.
«Потому что страна не может жить в режиме ожидания», — добавил он.
Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными.