Наталья Никитенко: Работать в условиях давления Жогорку Кенеш не может

Депутат парламента Наталья Никитенко считает, что выдвижение кандидатуры Садыра Жапарова на пост премьер-министра прошло в нарушение процедур и под давлением. Об этом она заявила 24.kg.

По словам нардепа, оппозиции необходимо объединиться и спорные фигуры не должны вносить раздор.

«А что касается собрания в «Достуке», то это было не заседание парламента: не было кворума, не были соблюдены необходимые процедуры. Отмечу, что мы сразу начали проводить работу, чтобы собрать заседание Жогорку Кенеша и обеспечить избрание правительства народного доверия, спикера, чтобы была возможность назначить новые выборы. Все эти процессы должны войти в правовое русло через парламент. Но работать в условиях давления Жогорку Кенеш не может и тем более принимать взвешенные решения», — сказала Наталья Никитенко.

Она добавила, что по кандидатуре Садыра Жапарова есть много вопросов, в частности погашение его судимости. Политик опасается, что молодые революционные лидеры и народ не воспримут его, и призывает не пользоваться ситуацией в угоду собственным интересам. Парламентарий подчеркнула — единого центра решений нет и страна стоит на грани хаоса.

Стоит отметить, что экс-депутат Садыр Жапаров не утвержден парламентом на должность главы кабмина. Однако предпринимает активность, чтобы закрепиться в должности. Не только большинство нардепов, но и кыргызстанцев против такого кадрового решения.