16:22
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть

Назначение Жапарова и. о. премьера: юристы о грубом нарушении законодательства

Правовая клиника «Адилет» обращается ко всем политическим силам Кыргызстана. Юристы недоумевают в связи с грубейшим нарушением Конституции, прежде всего политиками, по призванию обязанными соблюдать законы.

«Поздно вечером 6 октября 2020 года СМИ сообщили, что Жогорку Кенеш провел заседание в отеле «Достук», на котором торага Дастанбек Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов подали в отставку. На должность спикера парламента был избран депутат Мыктыбек Абдылдаев, а в качестве главы кабмина выдвинут Садыр Жапаров. В СМИ недостаточно информации для того, чтобы сделать подробный правовой анализ этих решений. Однако даже имеющиеся сведения позволяют сделать вывод о нарушении Конституции и законодательства страны», — отмечают специалисты.

1
Согласно Основному закону, заседание Жогорку Кенеша правомочно при условии присутствия на нем большинства от общего числа депутатов парламента. Решения ЖК принимаются на заседаниях путем голосования нардепов и оформляются постановлениями (части 4, 5 статьи 77). Но из имеющейся информации представляется неясным, присутствовало ли на вчерашнем заседании более 60 депутатов и какие именно постановления они принимали.
2
Конституцией установлено, что торага Жогорку Кенеша избирается тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов парламента (часть 3 статьи 75). Кроме того, дача согласия на избрание, назначение и освобождение от государственной должности производится при наличии заключения соответствующих комитетов ЖК (часть 4 статьи 76). В этой связи отмечаем об отсутствии какой-либо информации о том, каким образом депутаты без помощи работников аппарата Жогорку Кенеша смогли организовать тайное голосование в отеле, ведь для этого необходимы компьютеры либо бумажные бюллетени, специальная урна для них, создание счетной комиссии и так далее. Также неизвестно, имеются ли заключения соответствующих комитетов парламента.
3
Порядок освобождения премьер-министра от должности также регламентирован Коституцией. Так, премьер-министр, правительство вправе подать прошение об отставке. Отставка принимается или отклоняется президентом. До формирования кабмина премьер-министр и члены правительства продолжают исполнять свои обязанности (части 1, 3 статьи 87). Таким образом, принятие отставки премьера относится к полномочиям главы государства, а не Жогорку Кенеша.

Однако в СМИ не сообщалось о принятии отставки главы правительства президентом Сооронбаем Жээнбековым. Следовательно, согласно Основному закону, не представляется возможным говорить о выдвижении нового премьер-министра.

Даже если принять во внимание заявление Кубатбека Боронова о сложении своих полномочий, в настоящее время он продолжает исполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабмина.

4
Порядок формирования правительства также подробно расписан в Конституции.

Так, фракция, имеющая более половины депутатских мандатов, или коалиция фракций с
ее участием выдвигает кандидата на должность премьер-министра, который вносит в
Жогорку Кенеш программу, структуру и состав кабмина для утверждения
(статьи 74, 84).

Вчера в СМИ сообщалось о заседании Жогорку Кенеша. Но решение о выдвижении премьер-министра принимается коалиционным большинством, которое в настоящее время состоит из следующих фракций: СДПК, «Кыргызстан», «Бир Бол» и «Республика — Ата Журт». То есть лидеры указанных фракций должны были подписать документ о выдвижении Садыра Жапарова в качестве кандидата в премьер-министры.

Однако неизвестно, принимали ли участие во вчерашнем заседании лидеры указанных фракций и действительно ли они предложили кандидатуру Садыра Жапарова.

5

Более того, как установлено частью 4 статьи 76 Конституции, для рассмотрения обозначенного вопроса необходимо заключение соответствующего комитета. В данном случае комитет по государственному устройству, возглавляемый депутатом К.Керезбековым, должен был внести на рассмотрение парламента свое заключение и проект соответствующего постановления. К сожалению, информации о соблюдении установленных Основным законом процедур Жогорку Кенешем не опубликовано.

6

Помимо перечисленных выше требований Конституции, Законом «О регламенте Жогорку Кенеша» также установлены правила и процедуры принятия решений парламентом, в том числе по следующим вопросам:
✓ внеочередное заседание ЖК может быть созвано торага по предложению фракции;
✓ наличие кворума, то есть большинства депутатов для законности принимаемых решений;
✓ решение вопроса об открытом либо закрытом формате заседания;
✓ организация рассмотрения решений комитетов и тайного голосования;
✓ процедура подсчета голосов депутатов;
✓ надлежащее оформление доверенности депутатов о передаче права своего голоса.
Здесь следует отметить, что нардепы имеют право передавать доверенности только членам своей фракции;
✓ принятие соответствующих постановлений, которые должны быть подписаны торага Жогорку Кенеша и опубликованы.

Таким образом, по информации, опубликованной вчера вечером, можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что указанные выше нормы Закона «О регламенте Жогорку Кенеша» не были соблюдены депутатами.

7

На основании проведенного анализа решений ЖК мы приходим к выводу о том, что при рассмотрении вопросов отставки премьер-министра Кубатбека Боронова, избрания Мыктыбека Абдылдаева на должность торага парламента, а также выдвижения Садыра Жапарова в качестве кандидата на должность главы кабмина были грубо нарушены требования Конституции Кыргызстана.

Таким образом, легитимность и законность этих решений находятся под большим сомнением. Это в свою очередь чрезвычайно опасно в сложившейся ситуации, поскольку может привести к еще большему кризису и конфликтам политических сил.

Правовая клиника «Адилет» призывает все политические партии и государственные институты действовать строго в рамках Конституции и законодательства. Учитывая остроту сегодняшнего положения в республике, мы настоятельно рекомендуем Жогорку Кенешу как единственному легитимному органу высшей государственной власти (поскольку президент Сооронбай Жээнбеков фактически не может исполнять свои обязанности и его местонахождение неизвестно) принять на себя всю полноту ответственности за судьбу КР, срочно организовать заседание для нахождения консенсуса между всеми политическими силами и возвращения общественно-политических процессов в конституционное поле.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168088/
просмотров: 4742
Версия для печати
Материалы по теме
Игорь Шестаков: Борьба за власть привела к ее отсутствию
Сторонники Аиды Саляновой против назначения Садыра Жапарова главой кабмина
Два премьера: неизвестные не пускают СМИ на брифинг Тилека Токтогазиева
Наталья Никитенко: Работать в условиях давления Жогорку Кенеш не может
У Дома правительства стычка сторонников Садыра Жапарова и Тилека Токтогазиева
Беспорядки в Бишкеке. Возле Дома правительства снова митинг
Садыр Жапаров рассказал, что намерен делать на посту премьер-министра
Спикер пояснил: Садыр Жапаров еще не премьер-министр
Верховный суд сегодня оправдал Садыра Жапарова
Садыр Жапаров стал временно исполняющим обязанности премьер-министра
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков отреагировал на&nbsp;события ночи в&nbsp;Бишкеке. Комментарий Сооронбай Жээнбеков отреагировал на события ночи в Бишкеке. Комментарий
Выборы-2020. В&nbsp;&laquo;Бутун Кыргызстане&raquo; прокомментировали итоги голосования Выборы-2020. В «Бутун Кыргызстане» прокомментировали итоги голосования
В&nbsp;Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас В Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас
Карантина не&nbsp;будет. Сооронбай Жээнбеков призвал граждан к&nbsp;ответственности Карантина не будет. Сооронбай Жээнбеков призвал граждан к ответственности
Бизнес
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
MegaCom прокомментировал обвинения в&nbsp;массовом подключении роуминга MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
7 октября, среда
16:01
Сторонники Садыра Жапарова продолжают митинговать у Дома правительства в Бишкеке Сторонники Садыра Жапарова продолжают митинговать у Дом...
16:01
События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
16:00
Исполняющий обязанности мэра Алмаз Бакетаев провел экстренное совещание
15:58
Игорь Шестаков: Борьба за власть привела к ее отсутствию
15:55
Сторонники Аиды Саляновой против назначения Садыра Жапарова главой кабмина