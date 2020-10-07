Назначение Жапарова и. о. премьера: юристы о грубом нарушении законодательства

Правовая клиника «Адилет» обращается ко всем политическим силам Кыргызстана. Юристы недоумевают в связи с грубейшим нарушением Конституции, прежде всего политиками, по призванию обязанными соблюдать законы.
«Поздно вечером 6 октября 2020 года СМИ сообщили, что Жогорку Кенеш провел заседание в отеле «Достук», на котором торага Дастанбек Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов подали в отставку. На должность спикера парламента был избран депутат Мыктыбек Абдылдаев, а в качестве главы кабмина выдвинут Садыр Жапаров. В СМИ недостаточно информации для того, чтобы сделать подробный правовой анализ этих решений. Однако даже имеющиеся сведения позволяют сделать вывод о нарушении Конституции и законодательства страны», — отмечают специалисты.
Однако в СМИ не сообщалось о принятии отставки главы правительства президентом Сооронбаем Жээнбековым. Следовательно, согласно Основному закону, не представляется возможным говорить о выдвижении нового премьер-министра.
Даже если принять во внимание заявление Кубатбека Боронова о сложении своих полномочий, в настоящее время он продолжает исполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабмина.
Так, фракция, имеющая более половины депутатских мандатов, или коалиция фракций с
ее участием выдвигает кандидата на должность премьер-министра, который вносит в
Жогорку Кенеш программу, структуру и состав кабмина для утверждения
(статьи 74, 84).
Вчера в СМИ сообщалось о заседании Жогорку Кенеша. Но решение о выдвижении премьер-министра принимается коалиционным большинством, которое в настоящее время состоит из следующих фракций: СДПК, «Кыргызстан», «Бир Бол» и «Республика — Ата Журт». То есть лидеры указанных фракций должны были подписать документ о выдвижении Садыра Жапарова в качестве кандидата в премьер-министры.
Однако неизвестно, принимали ли участие во вчерашнем заседании лидеры указанных фракций и действительно ли они предложили кандидатуру Садыра Жапарова.
Более того, как установлено частью 4 статьи 76 Конституции, для рассмотрения обозначенного вопроса необходимо заключение соответствующего комитета. В данном случае комитет по государственному устройству, возглавляемый депутатом К.Керезбековым, должен был внести на рассмотрение парламента свое заключение и проект соответствующего постановления. К сожалению, информации о соблюдении установленных Основным законом процедур Жогорку Кенешем не опубликовано.
Помимо перечисленных выше требований Конституции, Законом «О регламенте Жогорку Кенеша» также установлены правила и процедуры принятия решений парламентом, в том числе по следующим вопросам:
✓ внеочередное заседание ЖК может быть созвано торага по предложению фракции;
✓ наличие кворума, то есть большинства депутатов для законности принимаемых решений;
✓ решение вопроса об открытом либо закрытом формате заседания;
✓ организация рассмотрения решений комитетов и тайного голосования;
✓ процедура подсчета голосов депутатов;
✓ надлежащее оформление доверенности депутатов о передаче права своего голоса.
Здесь следует отметить, что нардепы имеют право передавать доверенности только членам своей фракции;
✓ принятие соответствующих постановлений, которые должны быть подписаны торага Жогорку Кенеша и опубликованы.
Таким образом, по информации, опубликованной вчера вечером, можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что указанные выше нормы Закона «О регламенте Жогорку Кенеша» не были соблюдены депутатами.
На основании проведенного анализа решений ЖК мы приходим к выводу о том, что при рассмотрении вопросов отставки премьер-министра Кубатбека Боронова, избрания Мыктыбека Абдылдаева на должность торага парламента, а также выдвижения Садыра Жапарова в качестве кандидата на должность главы кабмина были грубо нарушены требования Конституции Кыргызстана.
Таким образом, легитимность и законность этих решений находятся под большим сомнением. Это в свою очередь чрезвычайно опасно в сложившейся ситуации, поскольку может привести к еще большему кризису и конфликтам политических сил.
Правовая клиника «Адилет» призывает все политические партии и государственные институты действовать строго в рамках Конституции и законодательства. Учитывая остроту сегодняшнего положения в республике, мы настоятельно рекомендуем Жогорку Кенешу как единственному легитимному органу высшей государственной власти (поскольку президент Сооронбай Жээнбеков фактически не может исполнять свои обязанности и его местонахождение неизвестно) принять на себя всю полноту ответственности за судьбу КР, срочно организовать заседание для нахождения консенсуса между всеми политическими силами и возвращения общественно-политических процессов в конституционное поле.