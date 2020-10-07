Назначение Жапарова и. о. премьера: юристы о грубом нарушении законодательства

Правовая клиника «Адилет» обращается ко всем политическим силам Кыргызстана. Юристы недоумевают в связи с грубейшим нарушением Конституции, прежде всего политиками, по призванию обязанными соблюдать законы.

«Поздно вечером 6 октября 2020 года СМИ сообщили, что Жогорку Кенеш провел заседание в отеле «Достук», на котором торага Дастанбек Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов подали в отставку. На должность спикера парламента был избран депутат Мыктыбек Абдылдаев, а в качестве главы кабмина выдвинут Садыр Жапаров. В СМИ недостаточно информации для того, чтобы сделать подробный правовой анализ этих решений. Однако даже имеющиеся сведения позволяют сделать вывод о нарушении Конституции и законодательства страны», — отмечают специалисты.

1 Согласно Основному закону, заседание Жогорку Кенеша правомочно при условии присутствия на нем большинства от общего числа депутатов парламента. Решения ЖК принимаются на заседаниях путем голосования нардепов и оформляются постановлениями (части 4, 5 статьи 77). Но из имеющейся информации представляется неясным, присутствовало ли на вчерашнем заседании более 60 депутатов и какие именно постановления они принимали. Согласно Основному закону, заседание Жогорку Кенеша правомочно при условии присутствия на нем большинства от общего числа депутатов парламента. Решения ЖК принимаются на заседаниях путем голосования нардепов и оформляются постановлениями (части 4, 5 статьи 77). Но из имеющейся информации представляется неясным, присутствовало ли на вчерашнем заседании более 60 депутатов и какие именно постановления они принимали.

2 Конституцией установлено, что торага Жогорку Кенеша избирается тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов парламента (часть 3 статьи 75). Кроме того, дача согласия на избрание, назначение и освобождение от государственной должности производится при наличии заключения соответствующих комитетов ЖК (часть 4 статьи 76). В этой связи отмечаем об отсутствии какой-либо информации о том, каким образом депутаты без помощи работников аппарата Жогорку Кенеша смогли организовать тайное голосование в отеле, ведь для этого необходимы компьютеры либо бумажные бюллетени, специальная урна для них, создание счетной комиссии и так далее. Также неизвестно, имеются ли заключения соответствующих комитетов парламента. Конституцией установлено, что торага Жогорку Кенеша избирается тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов парламента (часть 3 статьи 75). Кроме того, дача согласия на избрание, назначение и освобождение от государственной должности производится при наличии заключения соответствующих комитетов ЖК (часть 4 статьи 76). В этой связи отмечаем об отсутствии какой-либо информации о том, каким образом депутаты без помощи работников аппарата Жогорку Кенеша смогли организовать тайное голосование в отеле, ведь для этого необходимы компьютеры либо бумажные бюллетени, специальная урна для них, создание счетной комиссии и так далее. Также неизвестно, имеются ли заключения соответствующих комитетов парламента.

3 Порядок освобождения премьер-министра от должности также регламентирован Коституцией. Так, премьер-министр, правительство вправе подать прошение об отставке. Отставка принимается или отклоняется президентом. До формирования кабмина премьер-министр и члены правительства продолжают исполнять свои обязанности (части 1, 3 статьи 87). Таким образом, принятие отставки премьера относится к полномочиям главы государства, а не Жогорку Кенеша. Порядок освобождения премьер-министра от должности также регламентирован Коституцией. Так, премьер-министр, правительство вправе подать прошение об отставке. Отставка принимается или отклоняется президентом. До формирования кабмина премьер-министр и члены правительства продолжают исполнять свои обязанности (части 1, 3 статьи 87). Таким образом, принятие отставки премьера относится к полномочиям главы государства, а не Жогорку Кенеша. Однако в СМИ не сообщалось о принятии отставки главы правительства президентом Сооронбаем Жээнбековым. Следовательно, согласно Основному закону, не представляется возможным говорить о выдвижении нового премьер-министра. Даже если принять во внимание заявление Кубатбека Боронова о сложении своих полномочий, в настоящее время он продолжает исполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабмина.

4 Порядок формирования правительства также подробно расписан в Конституции. Порядок формирования правительства также подробно расписан в Конституции. Так, фракция, имеющая более половины депутатских мандатов, или коалиция фракций с

ее участием выдвигает кандидата на должность премьер-министра, который вносит в

Жогорку Кенеш программу, структуру и состав кабмина для утверждения

(статьи 74, 84). Вчера в СМИ сообщалось о заседании Жогорку Кенеша. Но решение о выдвижении премьер-министра принимается коалиционным большинством, которое в настоящее время состоит из следующих фракций: СДПК, «Кыргызстан», «Бир Бол» и «Республика — Ата Журт». То есть лидеры указанных фракций должны были подписать документ о выдвижении Садыра Жапарова в качестве кандидата в премьер-министры. Однако неизвестно, принимали ли участие во вчерашнем заседании лидеры указанных фракций и действительно ли они предложили кандидатуру Садыра Жапарова.

5 Более того, как установлено частью 4 статьи 76 Конституции, для рассмотрения обозначенного вопроса необходимо заключение соответствующего комитета. В данном случае комитет по государственному устройству, возглавляемый депутатом К.Керезбековым, должен был внести на рассмотрение парламента свое заключение и проект соответствующего постановления. К сожалению, информации о соблюдении установленных Основным законом процедур Жогорку Кенешем не опубликовано.

6 Помимо перечисленных выше требований Конституции, Законом «О регламенте Жогорку Кенеша» также установлены правила и процедуры принятия решений парламентом, в том числе по следующим вопросам:

✓ внеочередное заседание ЖК может быть созвано торага по предложению фракции;

✓ наличие кворума, то есть большинства депутатов для законности принимаемых решений;

✓ решение вопроса об открытом либо закрытом формате заседания;

✓ организация рассмотрения решений комитетов и тайного голосования;

✓ процедура подсчета голосов депутатов;

✓ надлежащее оформление доверенности депутатов о передаче права своего голоса.

Здесь следует отметить, что нардепы имеют право передавать доверенности только членам своей фракции;

✓ принятие соответствующих постановлений, которые должны быть подписаны торага Жогорку Кенеша и опубликованы. Таким образом, по информации, опубликованной вчера вечером, можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что указанные выше нормы Закона «О регламенте Жогорку Кенеша» не были соблюдены депутатами.

7 На основании проведенного анализа решений ЖК мы приходим к выводу о том, что при рассмотрении вопросов отставки премьер-министра Кубатбека Боронова, избрания Мыктыбека Абдылдаева на должность торага парламента, а также выдвижения Садыра Жапарова в качестве кандидата на должность главы кабмина были грубо нарушены требования Конституции Кыргызстана. Таким образом, легитимность и законность этих решений находятся под большим сомнением. Это в свою очередь чрезвычайно опасно в сложившейся ситуации, поскольку может привести к еще большему кризису и конфликтам политических сил.

Правовая клиника «Адилет» призывает все политические партии и государственные институты действовать строго в рамках Конституции и законодательства. Учитывая остроту сегодняшнего положения в республике, мы настоятельно рекомендуем Жогорку Кенешу как единственному легитимному органу высшей государственной власти (поскольку президент Сооронбай Жээнбеков фактически не может исполнять свои обязанности и его местонахождение неизвестно) принять на себя всю полноту ответственности за судьбу КР, срочно организовать заседание для нахождения консенсуса между всеми политическими силами и возвращения общественно-политических процессов в конституционное поле.