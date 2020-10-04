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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Сооронбай Жээнбеков: Мы сделали все, чтобы выборы прошли справедливо и прозрачно

После голосования на избирательном участке президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сделал подход к прессе.

«Мы сделали все, чтобы выборы прошли справедливо и прозрачно. Всем партиям предоставили равные возможности. Новые партии имели возможность участвовать в выборах на равных», — подчеркнул глава государства.

24.kg
Фото 24.kg. Сооронбай Жээнбеков обратился к кыргызстанцам

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Он отметил, что не было ограничений для пиара политических программ, партийные дебаты широко транслировали на телеканалах, а предвыборная агитация прошла в условиях сильной политической конкуренции.

Президент выразил благодарность журналистам за объективное и всестороннее освещение кампании.

«Благодаря вашей работе мы еще раз убедились в том, что у нас сильное гражданское общество, неограниченная свобода слова. Я, как президент, выполнил все свои обязательства, чтобы выборы были открытыми и справедливыми», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил, что сегодня решается судьба страны не только на ближайшие 5 лет.

«Поэтому каждый из нас должен прийти на избирательный участок и сделать политический выбор. Мы сегодня будем в центре внимания международного сообщества. Уверен, что мы покажем высокую гражданскую активность и политическую культуру. Для всех нас интересы страны превыше всего», — заключил президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167345/
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