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Власть

Президент на Совете безопасности подводит итоги борьбы с коррупцией

Президент сегодня проводит заседание Совета безопасности с участием руководителей государственных органов. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, на заседании будут рассмотрены два вопроса — подведение итогов работы правоохранительных органов по борьбе с коррупционными проявлениями в республике, а также проект новой Государственной стратегии на 2021–2024 годы по противодействию коррупции в Кыргызстане и ликвидации ее причин.

«По первому вопросу выступят премьер-министр Кубатбек Боронов, председатель Государственного комитета национальной безопасности Орозбек Опумбаев, генеральный прокурор Откурбек Джашмитов, председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Бакир Таиров. Проект Государственной стратегии по противодействию коррупции представит секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165446/
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