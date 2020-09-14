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Власть

Президент и премьер обсудили подготовку к зиме в условиях пандемии

Президент Сооронбай Жээнбеков провел онлайн-совещание с премьер-министром Кубатбеком Бороновым. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, обсуждены меры по стабилизации и улучшению эпидемиологический ситуации, социально-экономическому развитию страны и подготовке к осенне-зимнему периоду в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Премьер-министр рассказал о мерах, принимаемых правительственными структурами в данном направлении, а также об организационных мероприятиях по подготовке к проведению парламентских выборов с учетом всех санитарных требований.

Кроме того, он сообщил об итогах недавней поездки в отдаленные регионы — Чаткальский, Ала-Букинский и Аксыйский районы Джалал-Абадской области. Отмечено, что на местах население стало с большим пониманием относиться к деятельности инвесторов — горнодобывающих компаний, на средства фондов которых реализуется ряд социально направленных проектов, а к работе в компаниях привлекается все большее количество местных жителей.

Глава правительства подчеркнул, что ведется работа над увеличением поступлений в республиканский бюджет.

Президент отметил необходимость усиления разъяснительных работ среди населения в регионах о важности привлечения инвестиций в горнодобывающую отрасль для недопущения различных провокационных призывов. В то же время подчеркнул важность учета социальной составляющей в деятельности инвесторов.

Глава государства обратил внимание на необходимость усиления контроля со стороны правоохранительных органов и местных властей за нарушениями избирательного законодательства и соблюдением санитарных требований на местах. Отметил важность оперативного реагирования на различные негативные сообщения и публикации, усиление общественной безопасности граждан.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что многие международные организации и эксперты говорят о возможной второй волне пандемии. Поэтому он еще раз обратил внимание на подготовку достаточного запаса лекарственных средств, медицинских препаратов, скорейшее завершение строительства и ремонта больниц в регионах.

«Он подчеркнул, что, несмотря на непростое экономическое положение, все социальные обязательства государства, компенсационные выплаты медикам должны быть обеспечены своевременно и в полном объеме. Сооронбай Жээнбеков также еще раз отметил необходимость надлежащей подготовки к прохождению осенне-зимнего периода, в особенности обеспечения готовности социальных объектов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165086/
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