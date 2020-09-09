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Власть

Кубатбек Боронов и Нил Маккейн обсудили проекты в энергетике Кыргызстана

Премьер-министр Кубатбек Боронов и региональный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Центральной Азии Нил Маккейн обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, стороны обсудили вопросы реализации инфраструктурных проектов в сфере энергетики, улучшения муниципальной инфраструктуры, реабилитации систем водоснабжения и канализаций в ряде городов.

Кубатбек Боронов подчеркнул, что в рамках совместного сотрудничества реализованы важнейшие проекты для улучшения инвестиционного климата, улучшения муниципальных и инфраструктурных служб в малых городах, оказания поддержки в развитии предпринимательства и укрепления финансового сектора через предоставление займов и грантов.

«Правительством проделана существенная работа по поддержке экономики, и уже сегодня можно заметить определенный позитивный эффект от принятых мер, направленных на восстановление экономической активности субъектов предпринимательства, поддержку малого и среднего бизнеса», — отметил премьер.

Нил Маккейн в свою очередь рассказал о деятельности и приоритетах банка, включая оказание помощи в проведении реформ. Он также отметил, что Кыргызстан является важным и надежным партнером ЕБРР. Поэтому организация придает большое значение продолжению всестороннего сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164633/
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