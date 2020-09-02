Выборы-2020. В Оше откроют 10 дополнительных избирательных участков

Члены Центризбиркома рассмотрели создание 10 дополнительных избирательных участков в Оше.
УИК появятся в следующих муниципальных территориальных управлениях:
«Туран» — один участок;
«Сулайман-Тоо» — три участка;
«Керме-Тоо» — два участка;
«Манас-Ата» — два участка;
«Амир-Темир» — один участок;
«Курманджан Датка» — один участок.
Уточняется, что один из участков № 5908 расположен на территории частного предприятия. Это запрещено законом. Но в ЦИК пояснили, что компания не принадлежит какому-то бизнесмену, а находится на балансе Министерства образования, поэтому там можно открывать УИК.
Член избирательной комиссии Гульнара Джурабаева отметила, что по форме № 2 в южной столице уже зарегистрированы 7 тысяч избирателей. Она не исключает, что их будет больше.
Напомним, что до 7 сентября границы избирательных участков должны быть определены. А до 19 сентября включительно должен быть составлен список голосующих.