Кабмин ищет претендента на пост директора Центра судебного представительства

Начался отбор кандидатур для назначения на вакантную должность директора Центра судебного представительства. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что у кандидата должно быть высшее юридическое образование (желательно по специальностям внешнеэкономическое и таможенное право, международное право, международное частное право), стаж и опыт работы, в том числе на руководящих должностях, не менее 7 лет.

Потенциальный директор центра должен знать международное и кыргызское право. Знание иностранного языка является преимуществом. Он должен иметь опыт представления интересов в судах и других правоохранительных органах. Кроме того, у него должен быть успешный опыт ведения переговоров, навыки аналитической работы и подготовки аналитических документов, составления презентаций и умение читать профессиональную литературу и документы, вести общение и переписку с коллегами из-за рубежа.

Документы от желающих занять вакантное место принимаются до 10 сентября 2020 года.

Центр судебного представительства призван представлять интересы правительства и Кыргызстана в арбитражных судах, международных судах, международных арбитражных судах, иностранных судах, третейских судах и иных специализированных судах, в Верховном суде, Конституционной палате и местных судебных органах. Он же представляет интересы госорганов Кыргызстана в арбитражных судах, международных судах, международных арбитражных судах, иностранных судах, третейских судах и иных специализированных судах.