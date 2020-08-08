Два года на посту. Достижения мэра Бишкека Азиза Суракматова

Сегодня исполнилось ровно два года с тех пор, как мэром Бишкека избран Азиз Суракматов. За это время были как провалы, так и достижения.

В мэрии столицы 24.kg рассказали, чего удалось добиться муниципалитету под руководством нового шефа.

1 Как упорядочить транспорт

Пожалуй, одним из самых важных достижений Азиза Суракматова на посту мэра города можно считать запуск системы электронного билетирования. Да, проект периодически буксует и пока не работает так, как хотелось бы. Но факт остается фактом: именно во время его руководства систему все-таки запустили.

2 Получение земли стало открытым Получение земли стало открытым

В Бишкеке изменили правила предоставления муниципальных участков в аренду, выкупа в собственность земельных участков, предоставленных ранее под возведение многоэтажек. Теперь есть четкий порядок формирования земельных участков, рассмотрен порядок проведения торгов в формате электронного аукциона, раскрыт порядок предоставления дополнительных земельных участков и другое.

С июля 2018 года по июль 2020-го управление землепользования мэрии Бишкека демонтировало 5 тысяч 95 незаконных объектов.

Проведена инвентаризация 13 тысяч 946,57 гектара муниципальной собственности. На этой территории расположены 17 тысяч 267 объектов. Во время работы установлены 4 тысячи 247 нарушений земельного законодательства.

Для строительства нового стадиона в Бишкеке расторгнуты 18 договоров аренды общей площадью 19,3 гектара. А для строительства сквера, пешеходной и велосипедной зон отменены еще 37 договоров аренды на участки площадью 0,63 гектара.

3 Детсады и квартиры возвращаются мэрии Детсады и квартиры возвращаются мэрии

Для оформления правоустанавливающих документов прошла инвентаризация объектов социального назначения: школ, детсадов, больниц.

За два года в собственность мэрии вернули здания трех детских садов — на улице Чокморова, 253, на Нарвской, 74 и в 11-м микрорайоне.

Трем детям-сиротам мэрия Бишкека предоставила квартиры.

Кроме того, в муниципальную собственность вернули две двухкомнатные квартиры общей площадью 132 квадратных метра. С тремя компаниями заключены соглашения по передаче более 50 квартир в муниципальную собственность.

4 Как упорядочить рекламу Как упорядочить рекламу

Решением Азиза Суракматова создано муниципальное предприятие «Бишкекреклама». Его сотрудники разработали концепцию развития наружной рекламы в столице и эскизы типовых рекламных конструкций, которые можно размещать в городе.

Установлены 11 муниципальных конструкций. Еще 38 планируется возвести в ближайшее время.

5 Услуги переводятся в онлайн

В части цифровизации мэрия Бишкека успела внедрить систему видеонаблюдения в общественном транспорте, организовать онлайн-трансляцию заседаний комиссии по предоставлению прав на муниципальные земли, сформирована база данных по реестру муниципальных объектов.

Большим достижением Азиза Суракматова можно считать внедрение системы электронного аукциона на аренду муниципального имущества.

Кроме того, разрабатывается программное обеспечение проекта «Единое окно» для организации электронного документооборота и приема электронных заявок на рекламу в столице. Ведется работа по созданию реестра рекламных конструкций города Бишкека.