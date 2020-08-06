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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Чиновники Госстроя чинят бизнесу препоны. Что ответил президенту глава ведомства

Президент Сооронбай Жээнбеков провел онлайн-совещание с директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урматбеком Кокочаровым. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, Урматбек Кокочаров рассказал о ходе строительства новых и капитальной реконструкции старых зданий больниц в регионах, ремонте аварийных зданий школ.

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По его словам, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции капитальный ремонт проводится в девяти больницах на 1 тысячу 105 коек в Бишкеке, Оше и Нарыне, из быстровозводимых материалов строятся экспериментальные больницы на 270 коек. Завершить их планируется в кратчайшие сроки. Средства предусмотрены из республиканского бюджета.

Урматбек Кокочаров сообщил, что в республике в аварийном состоянии находится 29 школ, из них 5 зданий уже отремонтированы и к 1 сентября будут сданы в эксплуатацию.

«Строительство дополнительных корпусов еще 15 школ идет за счет средств, выделенных из Единого депозитного счета по борьбе с коррупцией», — сказал он.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что отдаленные села в горной местности остро нуждаются в фельдшерско-акушерских пунктах. Поэтому, учитывая сложившуюся ситуацию с коронавирусной инфекцией, необходимо обратить особое внимание на вопрос их строительства. Кроме того, он призвал придавать такое же важное значение ремонту аварийных зданий школ, как и строительству и ремонту зданий больниц в регионах.

«Многие предприниматели, намеревающиеся строить многоэтажные дома или предприятия, выражают недовольство бюрократическими препонами, чинимыми при получении разрешительных документов чиновниками. Порою процессы по подготовке документов затягиваются на длительное время», — отметил президент.

Директор Госстроя ответил, что время получения разрешительных документов уменьшилось с 210 до 60 дней.

«В целях цифровизации строительной отрасли обновленное программное обеспечение «Единое окно» запущено в 54 областных управлениях градостроительства и архитектуры, что улучшит качество оказания госуслуг гражданам страны», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161818/
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