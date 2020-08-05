Аида Исмаилова посетила Токмак и передала СИЗ врачам территориальной больницы

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова, полномочный представитель правительства в Чуйской области Алтынбек Намазалиев и российские врачи посетили ряд стационаров, расположенных в городе Токмаке. Об этом сообщили в аппарате правительства.

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Они ознакомились с состоянием и условиями работы персонала Чуйской территориальной больницы и Токмакского центра семейной медицины № 4.

Аида Исмаилова передала коллективу территориальной больницы средства индивидуальной защиты, респираторы, маски. Она поблагодарила медицинских работников за самоотверженный труд, благодаря которому удалось добиться снижения количества заболевших и летальных случаев от COVID-19.

«Сейчас наблюдается спад числа инфицированных, тем не менее каждый из нас не должен терять бдительности, продолжая соблюдать установленные санитарные правила. В противном случае это может вновь привести к увеличению количества заболевших, что сведет на нет все усилия государства, врачей и волонтеров по спасению жизней людей и сокращению числа граждан, заболевших коронавирусом», — сказала она.