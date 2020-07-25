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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Премьер в Ошской области посмотрел, как работают дневные стационары

«Медицинские работники и волонтеры — настоящие герои наших дней, проявившие лучшие человеческие качества. Простой народ гордится вашей самоотверженностью, бескорыстием и силой духа», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов во время ознакомления с работой дневных стационаров в рамках поездки в Ошскую область.

Он встретился с медицинским персоналом, работающим в открытых стационарах, и ознакомился с условиями их труда.

пресс-службы правительства
Фото пресс-службы правительства. Кубатбек Боронов в Ошской области посетил дневные стационары

Отметим, что в южной столице для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией в больницах подготовлено 1,2 тысячи койко-мест, а в дневных и ночных стационарах — 220. Кроме того, по городу имеются 40 аппаратов искусственной вентиляции легких и 330 мобильных кислородных концентраторов.

Глава правительства также встретился с медицинскими специалистами, прибывшими из Российской Федерации и работающими в Оше. «Выражаю слова искренней благодарности вам, уважаемые медицинские работники, за самоотверженный труд в тяжелых условиях. Верю, что общими усилиями мы победим COVID-19», — подчеркнул Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160743/
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