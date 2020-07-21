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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Встреча президента с волонтерами: хвалебных речей не было, рассказала активистка

Встреча с президентом продлилась три часа, волонтеров не ограничивали во времени выступления. Об этом 24.kg рассказала одна из участниц, активистка ОО «Руки любви» Наталья Гребнева.

«Я шла на встречу с настроем, что на ней соберутся защитники бездействия правительства, которые сами ничего не делают. Но пришли ребята, которые на самом деле сейчас занимаются помощью», — отметила она.

Хвалебных речей не было. Все озвучивали конкретные проблемы, в частности, что маски не доходят до врачей, лекарства продают по завышенным ценам, звучала и критика.

Наталья Гребнева

Наталья Гребнева отметила, что она подняла вопрос о росте семейного насилия во время вынужденной изоляции, о доступе уязвимых слоев населения к бесплатной проверке на коронавирус.

«У нас есть женский центр, но мы не можем принять пострадавшую от насилия без проверки. Просто потому, что должны обезопасить других жильцов. А бесплатно сдать тест она не может. В частных же лабораториях — дорого», — отметила она.

Еще один вопрос касался выпускников детских домов. «Они до осени могут проживать в детдомах. Раньше многие могли, поступив в ПТУ, переехать в общежития, а сейчас, раз обучение будет онлайн, они будут закрыты. Я попросила или дать возможность выпускникам остаться в детдомах еще на какое-то время, или открыть для них общежития», — добавила она.

Наталья Гребнева отметила, что президент во время выступления волонтеров делал пометки, в конце встречи еще раз прошелся по ним.

Напомним, сегодня президент страны решил встретиться с активистами волонтерского движения, которые помогают медикам в борьбе с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Вчера стало известно, что некоторые активисты отказались от встречи с главой государства.

Руководитель группы волонтеров «Сообща» Айдана Оторбаева, например, сказала, что члены объединения аполитичны. «Скажу как руководитель волонтерского объединения «Сообща» от лица всех ребят, что нас на этой встрече не будет. Мы абсолютно аполитичны. Мы никоим образом не хотим даже соприкасаться с политикой», — проинформировала она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160181/
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