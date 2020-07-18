Премьер-министры Кыргызстана и России обсудили вопросы сотрудничества

Премьер-министры Кыргызстана Кубатбек Боронов и России Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба главы кабмина КР.

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По ее данным, стороны обсудили вопрос взаимодействия стран в преодолении сложившейся эпидемиологической ситуации, оказания гуманитарной помощи.

Премьер-министр Кубатбек Боронов поблагодарил за постоянно оказываемую помощь и поддержку Россией кыргызского народа в непростое для страны время.

В пресс-службе добавили, что встреча состоялась на полях заседания Межправительственного совета Евразийского экономического союза, которое проходит в городе Минске (Республика Беларусь).