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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Критика это не преступление. Чолпон Джакупова вновь обратилась к президенту

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову и генпрокурору Откурбеку Джамшитову с заявлением по поводу давления на свободу слова.

В письме говорится, что народ Кыргызстана испытывает тяжелые времена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ежедневно кыргызстанцы получают трагические новости об умирающих от COVID-19 и внебольничной пневмонии. Кризис наглядно продемонстрировал неготовность системы здравоохранения к борьбе с пандемией и ее последствиями.

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«Больницы не принимают тяжелобольных людей, в стране критически не хватает лекарств, аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов и других медикаментов, которые в прямом смысле чрезвычайно важны для спасения жизни. Совсем неудивительно, что при таких условиях граждане высказывают критику. Однако в последнее время наблюдаются тревожные тенденции подавления свободы слова. Некоторые интернет-сайты блокируются неправовым способом. Блогеров и гражданских активистов вызывают на допросы в ГКНБ и МВД», — отмечает Чолпон Джакупова.

Силовики запрещают активистам рассказывать о содержании допросов. Не сообщают, что послужило основанием для вызова. Такая таинственность порождает предположения о незаконности действий госструктур и их политической ангажированности.

Чолпон Джакупова

Она добавила, что для производства следствия и принятия каких-либо процессуальных решений, включая уведомление о подозрении в совершении преступления, в действиях гражданина должны быть признаки уголовно наказуемого деяния.

«Далеко не каждое слово или действие должно квалифицироваться в качестве преступления. Здесь следует отметить, что должностные лица, нарушающие закон и права граждан, рано или поздно понесут за это ответственность», — подчеркнула Чолпон Джакупова.

По словам юриста, создается впечатление, что проведение мирных собраний и высказывание любой критики расценивается государством как преступление.

Хотелось бы напомнить, что свобода слова является одним из важнейших достижений нашего общества. Политика закручивания гаек не применима в нашем обществе.

Чолпон Джакупова просит генпрокурора дать юридическую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов по фактам вызова на допросы и задержания гражданских активистов и блогеров.

Экс-депутат Жогорку Кенеша призывает президента страны обеспечить соблюдение гарантированных Конституцией прав и свобод граждан и взять на контроль ход рассмотрения ее заявления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159854/
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