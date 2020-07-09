Преклоняем головы перед врачами. Позитивный видеоролик от Сооронбая Жээнбекова

Президент Сооронбай Жээнбеков накануне посетил медиков, работающих в одном из дневных стационаров Бишкека. Глава государства пообщался и пообещал им новые больницы, но чуть позже.

На встрече с врачами высокий посетитель также поблагодарил работников здравоохранения за трудную, колоссальную работу в условиях круглосуточной нагрузки.

По итогам рабочей встречи Сооронбая Жээнбекова с людьми в белых халатах чиновники аппарата президента решили подготовить ролик. Он получился добрым. Медики оценят. Оцените и вы.

«Вы несете основную нагрузку в это непростое для нас время. Несмотря на риск для жизни, вы неустанно работаете ради нас. Мы преклоняемся перед вами», — сказал Сооронбай Жээнбеков.