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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Преклоняем головы перед врачами. Позитивный видеоролик от Сооронбая Жээнбекова

Президент Сооронбай Жээнбеков накануне посетил медиков, работающих в одном из дневных стационаров Бишкека. Глава государства пообщался и пообещал им новые больницы, но чуть позже.

На встрече с врачами высокий посетитель также поблагодарил работников здравоохранения за трудную, колоссальную работу в условиях круглосуточной нагрузки.

По итогам рабочей встречи Сооронбая Жээнбекова с людьми в белых халатах чиновники аппарата президента решили подготовить ролик. Он получился добрым. Медики оценят. Оцените и вы.

«Вы несете основную нагрузку в это непростое для нас время. Несмотря на риск для жизни, вы неустанно работаете ради нас. Мы преклоняемся перед вами», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158807/
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